Black Clover: Charmy in questo cosplay affascinante di Mk Ays

Ci sono tanti tipi bizzarri nel Toro Nero. Questa sgangherata banda creata appositamente da Yami Sukehiro è la vera protagonista di Black Clover insieme ad Asta. Il ragazzo si è ritrovato subito con un gruppo di colleghi scalmanati, ognuno con le proprie personalità, magie e modi di fare che li porta a litigare spesso.

C'è la nobile Noelle Silva, una maga acquatica di grande talento, il focoso Magna, il fulminante Luck, l'attraente Vanessa Enoteca, ovviamente il capitano Yami e tanti altri. In questo gruppetto si nasconde anche una maga molto speciale a causa delle sue origini e che aveva fatto intravedere ben poco all'inizio di Black Clover. Le sue capacità però sono uniche, per questo Charmy Pappitson è un elemento fondamentale della brigata di cavalieri magici del Toro Nero.

La ragazza è in realtà una nana, capace di utilizzare sia una magia del cotone, che crea enormi pecorelle morbide e non solo, ma soprattutto una magia del cibo con cui è solita ingozzarsi e far riprendere le forze agli altri. Oggi vi presentiamo uno splendido doppio cosplay di Charmy Pappitson sia in versione ragazzina che in versione cresciuta, creato dalla modella russa MK Ays.

Nelle foto visibili in basso, la cosplayer ha fatto attenzione a replicare entrambi i lati della maga, con discreto successo.