Black Clover, ecco chi canterà l'opening e l'ending del nuovo arco narrativo dell'anime

Sembra proprio che il nuovo anno porterà non solo un nuovo arco narrativo per l'anime di Black Clover, ma anche della nuova musica ad accompagnarlo, come annunciato poche ore fa su Twitter.

Con il termine della saga filler che ha separato la fine dell'arco dell'Occhio Magico della Notte Bianca e l'arrivo nel Regno di Heart, ci si prepara per entrare finalmente nel Regno di Spade, e avvicinarsi così ai più recenti capitoli del manga di Yūki Tabata.

Ma quale modo migliore di farlo se on annunciando l'arrivo di una nuova opening e una nuova ending (siamo a quota 13 per entrambe), e gli artisti che se ne occuperanno?

Ecco allora che su Twitter scopriamo che la prossima sigla d'apertura di Black Clover si intitolerà "Grandeur", degli Snowman, mentre quella finale sarà suonata e cantata dai Treasure, con il titolo "Beautiful".

Inoltre, nel post viene specificato che le sentiremo per la prima volta il 5 gennaio 2021, che a questo punto possiamo considerare anche l'inizio del nuovo arco.

Ad ogni modo, sarà sicuramente l'imminente Jump Festa a darci qualche informazione in più al riguardo.

Intanto, la controparte cartacea sta entrando nel vivo dello scontro contro i nuovi nemici, e un personaggio molto amato ha già fatto la sua trionfale entrata in scena.

Voi a che punto siete con la visione/lettura dell'anime/manga? E a proposito di opening e ending, quali sono state le vostre preferite finora? Fateci sapere nei commenti.