Black Clover, chi è il personaggio preferito dai fan?

Black Clover è attualmente uno dei manga più celebri della rivista Weekly Shonen Jump, un titolo che ha fatto della magia il suo punto forte. Il gioiellino di Yuki Tabata è diventato così uno dei pilastri del magazine di punta di casa Shueisha, ma chi è il personaggio preferito della community?

Per chi non lo sapesse, di tanto in tanto Jump organizza dei sondaggi di popolarità per dare modo ai suoi lettori di esprimere le proprie preferenze nei riguardi dei personaggi dell'opera, proprio come accaduto un paio di mesi fa con My Hero Academia.

L'ultimo di Black Clover era invece datato a ben più di un anno fa, a marzo 2021, e finalmente la rivista ha indetto un sondaggio che è culminato nella classifica trapelata nelle scorse ore grazie ai leak del nuovo numero. A questo giro, Shueisha ha raccolto l'opinione di quasi 230mila lettori, con la top 5 che recita quanto segue:

Noelle Silva: 35.999 voti; Asta: 22.535 voti; Yami: 17.660 voti; Yuno: 17.072 voti; Dante Zogratis: 12.814 voti;

Surclassa tutti Noelle che riesce a sorpassare addirittura il protagonista di oltre 13mila voti, ben più del 5° classificato. Solo medaglia di bronzo per il Capitano Yami, uno dei personaggi preferiti dalla community. E voi, invece, siete d'accordo con l'opinione dei lettori in Giappone? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.