Black Clover: chi possiede la forza necessaria a divenire il prossimo Imperatore Magico?

Nella saga conclusiva di Black Clover Asta ha ricoperto un ruolo marginale nell’affrontare la nuova minaccia rappresentata dal sedicente salvatore dell’umanità, e ha approfittato del suo soggiorno nella Terra del Sole per apprendere nuove tecniche. Ma sarà davvero lui a diventare il prossimo Imperatore Magico?

Dopotutto, ora sul campo di battaglia, a fronteggiare Lucius Zogratis in persona, c’è Yuno Grinberryal, eterno rivale del protagonista che ha trascorso mesi ad allenarsi e a migliorare la padronanza della magia stellare, incrementando anche il potere di Sylph, lo spirito del vento che ha assunto una nuova forma nel capitolo 356.

Ovviamente manca ancora il contributo di Asta alla battaglia, ma Yuno ha già dimostrato di cosa è capace, proteggendo l’intero regno da una pioggia di attacchi congiunti dei Paladini al servizio di Lucius. Inoltre, come spiega Sylph, le capacità di Yuno gli hanno permesso di creare una barriera magica su tutto il regno, consentendogli di controllare il flusso della magia, del tempo e dello spazio al suo interno.

Allo stato attuale delle cose, quindi, Yuno, eletto nuovo comandante dell’Alba Dorata, sembrerebbe essere il più predisposto a ricoprire il ruolo di Imperatore Magico. È innaturale pensare però che Asta, in qualità di protagonista, non combatta fino alla fine per dimostrare il suo valore, e la potenza raggiunta anche grazie agli insegnamenti ricevuti nella Terra del Sole. Prima di salutarci vi chiediamo quindi chi sarà secondo voi il prossimo Imperatore Magico? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

Per concludere, ecco l’omaggio di Yuki Tabata a Bleach sulla cover di Weekly Shonen Jump.