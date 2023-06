Black Clover: chi è Princia, l'imperatrice magica più forte di Sword of the Wizard King

Nel corso della storia del regno di Clover, sono apparsi parecchi maghi potenti e alcuni di questi hanno puntato e sono arrivati a ricoprire la carica di Imperatore Magico, il più rispettato e forte. Asta e Yuno competono per questo ruolo attualmente, ma col nuovo film Black Clover: Sword of the Wizard King sono stati presentati alcuni dei vecchi.

Uno dei più recenti è Conrad Leto, che ha evocato gli spiriti di altri tre cavalieri magici. Ecco chi è Princia Funnybunny, una delle nuove nemiche comparse in Black Clover: Sword of the Wizard King.

Princia è nata dal primogenito di una famiglia nobile decaduta che sperava di poter vivere una vita tranquilla e di governare la propria terra allo stesso modo. Tuttavia, altri nobili avidi riuscirono a prendere possesso delle terre di questa famiglia, lasciandola nel caos, portando Princia a sviluppare un sentimento di difesa verso la propria famiglia e gli altri. Dopo aver ricevuto il proprio grimorio, Princia fu reclutata dai cavalieri magici della Rosa Blu. Rimane imbattuta per diverso tempo, con la sua fama che cresceva di giorno in giorno. Ciò portò la fazione reale, che voleva incrementare la sua influenza, a obbligarla a diventare Imperatrice Magica.

Con la guerra col regno di Diamond in corso e con il culmine in arrivo, la famiglia di Princia e il popolo della sua terra vennero presi in ostaggio. Tuttavia i generali decisero di non dire nulla all'Imperatrice Magica, per il timore che questa abbandonasse la sua posizione in prima linea. E così, Princia portò l'esercito alla vittoria, ma sacrificando involontariamente tutto il resto. La sua furia contro gli strateghi del regno la fecero decadere dal rango di Imperatrice Magica e fu imprigionata con la propria magia sigillata. Il villaggio dove fu imprigionata fu però invaso da alcuni banditi, con i quali combatté nonostante non potesse usare la propria magia. Quello fu il suo ultimo scontro, dato che perì nella battaglia, prima di tornare in Black Clover: Sword of the Wizard King.