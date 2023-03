Black Clover: chi sarà il prossimo Imperatore Magico della serie?

Ogni manga a stampo fantasy ha una figura apicale, un personaggio che fa da capo a un'organizzazione, e in molti shonen di combattimento succede che il protagonista aspiri a diventare quella figura. In Naruto c'è l'hokage di Konoha, in ONE PIECE c'è invece il Re dei Pirati. E poi tra i più recenti c'è l'imperatore magico di Black Clover.

Black Clover è un manga che ha guadagnato popolarità grazie alla sua trama avvincente, ai personaggi affascinanti e alle battaglie epiche portate avanti due orfani, Asta e Yuno, che crescono in un regno magico chiamato Clover. Asta non ha alcuna magia, ma ha una forza fisica straordinaria, mentre Yuno è un mago eccezionale con grandi poteri, con entrambi che tendono a diventare più forti via via che la serie va avanti. Il motivo? Il loro obiettivo è raggiungere proprio quella figura apicale, l'imperatore magico.

Il regno di Clover è diviso in nove squadre di cavalieri magici, ognuna guidata da un capitano. Tuttavia, al di sopra di tutte le squadre c'è l'Imperatore Magico, il mago più potente e rispettato del regno, responsabile della protezione dei cittadini, dei nobili e della gestione della pace, in particolar modo tenendo un occhio per potenziali invasioni straniere.

L'attuale Imperatore Magico di Clover Kingdom è Julius Novachrono, un mago straordinariamente potente che ha l'abilità di manipolare il tempo. Tuttavia, gli attuali eventi di Black Clover hanno reso difficile se non addirittura impossibile al mago di tornare in quel ruolo. Pertanto si apre la domanda: quale sarà il prossimo Imperatore Magico di Black Clover?

Ci si chiede chi sarà il suo successore e si considerano Asta e Yuno tra i maggiori candidati al ruolo, in virtù della loro forza e abilità, e chi vincerà dovrà assumere un ruolo cruciale nella protezione del regno e nella gestione delle relazioni con i paesi confinanti. I protagonisti della serie e rivali hanno dimostrato grande forza e abilità, e sono rispettati e ammirati da molti maghi del regno, in particolare grazie alle missioni riuscite recentemente.

Sicuramente Yuno Grinberryall è molto più benvoluto da parte del popolo del regno di Clover visto che è stato baciato dal mana e da tempo si mette in mostra, mentre il povero Asta è stato ostracizzato spesso a causa del suo legame con il diavolo Liebe. Tuttavia, è difficile che a fine manga, considerato che Black Clover è entrato nella saga finale, la carica venga assegnata a Yuno escludendo definitivamente il protagonista.

Pertanto il prossimo Imperatore Magico sarà Asta, mentre Yuno potrebbe diventare il capitano dell'Alba Dorata oppure nuovo regnante del regno di Spade, visto il suo legame con quella terra.