Black Clover: chi reclamerà il trono di prossimo Imperatore Magico?

Ora che la Saga del Raid nel Regno di Spade è finita, Black Clover è in una pausa di tre mesi che servirà all'autore Yuki Tabata per riorganizzare le idee in vista del gran finale. Chi, tra i protagonisti, reclamerà il trono di Imperatore Magico del Regno di Clover?

Vista la clamorosa scoperta del capitolo 331, certamente nell'ultima saga di Black Clover ci sarà un nuovo imperatore. I candidati sono molti e validi, ma chi tra loro sarà un degno sostituto di Julius Novachrono?

I maghi di Clover sono di ritorno dall'assalto nel Regno di Spade. Non senza difficoltà, e forse con qualche aiutino oscuro, i protagonisti sono usciti vittoriosi dalla battaglia con la Triade Oscura dei fratelli Zogratis e con Lucifero. A casa, li attende però una scoperta sconvolgente.

Al momento, non sappiamo ancora se quell'antagonista continuerà a tramare nell'ombra, oppure se una volta che i maghi faranno ritorno nel regno partirà all'attacco immediato. Probabilmente, gli servirà ancora del tempo per assicurarsi i poteri del cuore di Lucifero e per questo dovrà allontanarsi dalla scena lasciando il trono di Clover vacante.

Ci sarà dunque bisogno di un imperatore sostitutivo. A reclamare questo titolo, saranno i capitani delle compagnie, come ad esempio Nozel Silva o Fuegoleon Vermillion. Un'altra candidata ideale, potrebbe essere Mereoleona Vermillion, di grande aiuto per tutto il corso della battaglia.

Ovviamente, i pretendenti più concreti sono Yami Sukehiro e William Vangeance. Quest'ultimo, però, a causa dell'accaduto con gli elfi, potrebbe dover rinunciare al suo sogno. Il comandante del Toro Nero, invece, potrebbe dimostrarsi disinteressato al titolo di Imperatore Magico, ma venire comunque "costretto" dagli eventi come accadde a Kakashi Hatake in Naruto Shippuden.

Tra questi nomi, non mancano a caso Asta e Yuno. Entrambi hanno rinnovato la loro promessa, ma forse è ancora troppo presto per dare loro quel titolo. I due protagonisti, potrebbero dover aspettare il loro turno, come fece Naruto nei confronti del suo maestro Kakashi. Tabata replicherà le orme di Kishimoto, oppure ci sorprenderà portando uno dei due giovani maghi subito sul trono?