Black Clover: ecco chi ha vinto il torneo dei cavalieri magici

Lo scorso arco narrativo di Black Clover ha mostrato un torneo tra i cavalieri magici, dandoci la possibilità di vedere scontri tra personaggi che altrimenti non sarebbero mai potuti arrivare. Giunti alla finale, i fan si sono ritrovati davanti due gruppi inattesi: quello capitanato da Rill degli Azure Deer e quello di Yuno e Noelle.

Alla fine, il protagonista di Black Clover Asta non è riuscito ad arrivare in finale a causa della troppa energia necessaria per utilizzare la sua nuova forma oscura nello scontro con Langris, che portò poi al pareggio dei due gruppi e alla mutua esclusione dal torneo. Pertanto, lo scontro finale ha visto la battaglia tra il gruppo di Rill e il gruppo di Yuno, con questi due personaggi che hanno dato grandissimo spettacolo.

Infatti, come si può vedere dal video in alto, i due hanno intrattenuto il pubblico con spettacolari magie a mezz'aria, attaccandosi l'un l'altro senza remore. L'episodio 84 di Black Clover però ci ha mostrato ufficialmente la fine del torneo col suo vincitore: Yuno, accompagnato da Noelle ed En. Infatti, durante il combattimento, Rill ha dato troppo sfogo alla sua energia magica e ha finito per distruggere il suo stesso cristallo.

La nuova locandina di Black Clover ci mostra come la serie animata sia pronta per entrare in un nuovo arco narrativo che vedrà affrontarsi i cavalieri del regno di Clover con la misteriosa organizzazione che sta cercando di radunare le pietre magiche.