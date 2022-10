Black Clover: la chiave per sconfiggere il nuovo antagonista è stata individuata

Contro Lucius Zogratis Asta non ha mai avuto reali speranze di vittoria. Il malvagio antagonista che si nascondeva nell'anime dell'Imperatore Magico Julius Novachrono si è infatti dimostrato ben superiore alla sua anti-magia. Tuttavia, il protagonista di Black Clover ha trovato una nuova via per superare i suoi limiti.

Ospite dello shogun del Paese del Sole, Asta è conscio di non essere all'altezza del nemico che sta minacciando il Regno Magico. Nonostante ciò, intende tornare a casa per affrontare Lucius. A impedirgli di commettere un grave errore è lo shogun Ryuya, che lo invita a sottoporsi a un addestramento assieme ai suoi uomini migliori.

Così, Asta apprende lo Zetten, una particolare tecnica che permette di catalizzare le proprie energie e di rilasciarle come un taglio netto. Questo potere è talmente complesso che solamente i sette Ryuzen, i più forti del Paese del Sole, sono in grado di utilizzarlo. Tuttavia, al primo colpo Asta apprende le basi della tecnica.

In Black Clover 340 Asta viene invitato a una sfida amichevole con la sorella minore del capitano Yami, Ichika Sukehiro. Nonostante la Devil Union Mode, Asta non riesce in alcun modo a competere con Ichika, che invece padroneggia alla perfezione lo Zetten.

Una sonora sconfitta permette ad Asta di capire la chiave per vincere lo scontro con Lucius è schivare i suoi attacchi, attendere il momento giusto e solamente a quel punto penetrare le sue difese con il colpo decisivo. Non sarà però così semplice, poiché la vita si farà dura per Asta in Black Clover 341.