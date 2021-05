Black Clover: i cinque Cavalieri Magici del Toro Nero più forti

Il protagonista Asta, in virtù delle sue capacità, è stato velocemente accolto nel gruppo del Toro Nero. Questa organizzazione di cavalieri magici è la più particolare del mondo di Black Clover, considerato come vengono trattati i suoi membri da parte del resto degli abitanti del regno. Eppure hanno dimostrato tutti di avere ottime capacità.

Ma chi sono i cinque membri più forti del Toro Nero? Questi personaggi di Black Clover si sono molto sviluppati nel corso del tempo e prenderemo a riferimento la loro forza al termine dell'anime. Il gruppo, che comprende quindici membri totali, vede uno dei suoi componenti più forti in Noelle Silva. La ragazza è in quinta posizione, posizionandosi nella top 5 dopo degli esordi in cui non era neanche in grado di controllare la propria magia. Ma nel tempo ha fatto dei passi da gigante diventando temibile.

Quarta posizione invece per Luck Voltia, l'aggressivo membro sempre incline alla battaglia. Si è sempre messo in mostra in vari combattimenti in cui ha usato la sua magia del fulmine per mettere in crisi nemici anche più forti di lui. Nonostante sia già dotato di un'ottima magia, continua sempre ad affinarsi e migliorarsi aggiungendo nuove tecniche e varianti.

In terza posizione c'è il vice capitano del Toro Nero, Nacht. È uno dei personaggi più recenti di Black Clover, apparso solo nelle fasi finali, eppure ha già rivelato di poter controllare i demoni. Questo gli concede un arsenale potente e unico nel gruppo. Medaglia d'argento invece per il protagonista dell'anime, Asta. Partito come un ragazzino senza magia e quindi alla mercé dei potenti, la sua vita cambia quando ottiene il grimorio nero con cinque petali. Tra antimagia e spade, Asta è il personaggio più pericoloso per un mondo basato sulla magia e può battere virtualmente ogni nemico.

Infine la posizione più alta va al capitano della baracca, lo straniero Yami Sukehiro. La forza di Yami è eccezionale, così come le sue doti da spadaccino. Oltre alle classiche magie, basate sull'oscurità, sa sfruttare anche la lettura del Ki, aggiungendo altre armi al suo già potente arsenale.

Sicuramente in futuro, con l'avanzare della saga e degli allenamenti, questa classifica cambierà. Black Clover continua in formato manga, pubblicato da Panini Comics e su MangaPlus.