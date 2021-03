Black Clover: ecco le cinque ending migliori dell'anime

L'anime di Black Clover sta giungendo al termine e presto non avremo più la possibilità di seguire le avventure di Asta ed i suoi amici se non tramite l'opera cartacea. Tra gli elementi che più potrebbero mancare ai fan vi sono le ending di cui riporto una classifica. Vediamola insieme.

Con l'imminente conclusione della serie animata prevista per il 30 Marzo 2021, giorno in cui verrà pubblicato l'episodio 170, dovremo dare l'addio a numerosi componenti che hanno caratterizzato l'opera, come le animazioni dei combattimenti e la colonna sonora.

Parlando di musiche è impossibile non fare riferimento alle sigle d'apertura e di chiusura. In un altro articolo avevamo già elencato le opening migliori di Black Clover, ora invece approfondiremo alcune delle ending. Esse servono a mantenere alta l'attenzione dello spettatore in previsione del Petit Clover, un siparietto comico presente in molti casi al termine di ogni episodio della serie, ed i video, a differenza di quelli che accompagnano le musiche iniziali, presentano eventi spesso slegati dalla trama dell'anime.

Ma andiamo subito ad elencare alcune delle migliori sigle di chiusura:

alla quinta posizione ci sono gli SWANKY DANK con la canzone rock Amazing Dreams , essa riesce a catturare l'attenzione col suo ritmo mentre nel filmato viene mostrato il volo di Nero alternato alle immagini dei protagonisti Noelle, Yuno ed Asta.

Al quarto posto ecco New Page degli INTERSECTION, una ending che col suo suono riesce a distinguersi da molte altre nonostante la sequenza animata si concentri su un unico personaggio, anticipando inoltre alcuni avvenimenti della saga successiva.

Alla posizione numero tre poi individuiamo A Walk di Gakuto Kajiwara, ovvero il doppiatore di Asta. Proprio questa caratteristica la rende particolare ed essendo il filmato incentrato proprio sul protagonista la fusione di questi due elementi la rende una degna ending per la serie.

Al secondo posto ecco BEAUTIFUL di TREASURE, l'ultima delle sigle di chiusura presentate nell'opera che riesce a mostrare in maniera spettacolare la crescita dei protagonisti.

Infine a vincere questa classifica vi è Tenjou Tenge di Miyuna, una sigla di chiusura in gran parte incentrata sulla rivalità tra Asta e Yuno ma senza mancare di dedicare alcune sequenze a Noelle. Essa presenta un ritornello che facilmente resta impresso nella mente degli appassionati.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa classifica? Quali sono le vostre ending preferite? Fatecelo sapere nei commenti.

Infine ricordo che l'episodio 168 di Black Clover ha presentato un nuovo personaggio.