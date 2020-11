Black Clover: i Comandanti si affrontano in uno scontro leggendario

L'introduzione di episodi filler nel corso di una trasposizione animata potrebbe essere molto rischiosa, e incontrare il dissenso degli spettatori, tuttavia gli ultimi episodi di Black Clover hanno ottenuto un discreto successo tra i fan dell'opera di Yuki Tabata, mostrando cosa sono veramente in grado di fare i Capitani dei Cavalieri Magici.

Dopo la conclusione dell'arco narrativo dedicato ai Banditori dei Demoni, è stato infatti deciso di esplorare come Asta e il resto del Regno di Clover si preparano per l'imminente scontro con i Demoni del Regno di Spade. L'episodio 151, intitolato "Scontro! La Battaglia dei Comandanti delle Squadre dei Cavalieri Magici", racconta una storia del tutto inedita. Per dimostrare le loro vere abilità, e allo stesso tempo rassicurare chi ha ancora paura di un altro attacco al Regno, i comandanti si affrontano, in intensi scontri, simili a quelli visti durante la selezione dei Cavalieri Reali.

Successivamente lo stesso Imperatore Magico crede che una collaborazione tra i Comandanti potrebbe essere un buon modo per preparare le squadre all'attacco del Regno di Spade. Se si esclude l'arco dell'Invasione, dove alcuni comandanti hanno affrontato versioni possedute degli altri, è la prima volta che vediamo un loro combattimento nell'anime. In calce alla notizia potete trovare una breve sequenza che mostra gli straordinari poteri dei Comandanti.

Ricordiamo che secondo alcuni rumors l'anime di Black Clover continuerà per tutto il 2021, e vi lasciamo ai titoli e dettagli dei prossimi episodi.