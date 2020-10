Black Clover: come funziona la magia del nuovo personaggio?

Black Clover si prepara a una nuova fase che Yuki Tabata ha da poco cominciato a raccontare nel manga. I personaggi del regno di Clover devono fare tesoro del poco tempo che hanno a disposizione e per questo sembra che il nuovo personaggio di Black Clover abbia già le idee chiare.

Nacht si è presentato poco tempo fa come il vicecapitano del Toro Nero. L'uomo è stato lontano dalle avventure della gilda di cavalieri magici per vari motivi, tra cui l'odio che prova verso la divisione. Tuttavia adesso che non c'è Yami è tornato tra le fila di protagonist. Col capitolo 266 di Black Clover si è realizzata la sua intenzione di allenare Asta dato che il suo potere sarà necessario per abbattere la Triade Oscura e fermare l'avanzata dei diavoli.

Una parte del capitolo ha però illustrato qual è il vero potere di Nacht. Oltre a poter fare utilizzo di diversi diavoli minori, legati a lui tramite un contratto, può anche utilizzare la magia dell'ombra. Con questa può spostarsi da una parte all'altra finché c'è ombra. È quindi una tipologia di magia spaziale anche se legata a condizioni molto più ristrette. Durante il giorno e nei posti luminosi infatti potrà dare poco sfogo al proprio potere, diversamente a quanto succederà in ambienti tetri e oscuri. Sfruttandola, lui e Asta hanno raggiunto in breve tempo il loro obiettivo situato nella magione abbandonata.

Sarà utile il potere di Nacht per affrontare la battaglia contro i diavoli di Black Clover?