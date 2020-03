Black Clover come Naruto? Colpo di scena nel capitolo 242 con pagina a colori

Naruto è uno di quei manga che, volente o nolente, ha ispirato una pletora di mangaka della nuova generazione. Non è un caso infatti che autori del calibro di Kohei Horikoshi e Yuki Tabata abbiano inserito tanti riferimenti al manga del ninja biondo di Kishimoto nei propri lavori. Il capitolo 242 di Black Clover sembra averne introdotto un altro.

Il capitolo che festeggia il quinto anniversario di Black Clovers i apre su Weekly Shonen Jump con copertina e pagine a colori, con quest'ultima visibile in calce. Asta parte all'attacco contro i nuovi nemici, affiancato da Yuno e Noelle. Ma nella storia le cose non vanno così bene come nella pagina di apertura.

Infatti, Dante del Regno di Spade sta mettendo sempre più in crisi i ragazzi del Toro Nero utilizzando la propria magia della gravità. In più, il potere scaturito dal controllo del demone, anche se solo al 50%, ha praticamente messo in ginocchio Asta e i suoi compagni che non sono riusciti a opporsi in alcun modo. Il ragazzo protagonista di Black Clover è stato messo al tappeto, mentre Gray, Gauche e Vanessa imprigionati a un muro. Per confermare il suo malato ragionamento sulla vera essenza dell'umanità e del male, Dante trafigge con uno spadone enorme Gauche.

Questo provoca l'ira di Asta che, nonostante sia a terra, riesce a liberarsi dalla magia di gravità del nemico e a sprigionare quasi completamente il potere del suo demone: oltre a diventare sempre più nero, il suo corpo si trasforma e dalla fronte destra fuoriesce addirittura un corno, mentre le dita di mani e piedi diventano più simili ad artigli. La scena, per composizione e impostazione, ricorda la sconfitta di Hinata per mano di Pain, quando Naruto per il dolore sprigionò il potere della Volpe a Nove Code.