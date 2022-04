Black Clover: la community è delusa da quella confessione d'amore

Questo è un importantissimo passo in avanti per Charlotte Roselei, che finalmente esterna i suoi sentimenti repressi. La maga, infatti, non aveva mai trovato il coraggio per confessarsi a Yami, nemmeno da ubriaca. Questo magico momento, si rivela infine una grande delusione. Quando Yami viene curato da Mimosa, rivela di non aver compreso la frase enunciata da Charlotte .

I don't get why ruin moments with GAGS, like 304. i didn't laugh, some of my charlotte lovers moots neither, yami honestly doesn't deserve Charlotte in any way pic.twitter.com/KE9pT2NMFp — BeeBea🐝 Zogratis CEO♤ (@dante_s_wife) April 17, 2022

I’m tired of this little love battle 😂😂 I was excited for Charlotte but Yami was half dead and he didn’t hear her lol and now she’s all flustered BUT so did the other Magic Knights lol #BlackClover pic.twitter.com/FVVsKaiFqu — SXF SZN (CR: Terror Man) (@MoriDHan) April 20, 2022

Honestly though, this running gag with Charlotte being unable to confess to Yami is starting to become frustrating as fuck 🫠 — Max (@ZORAlDEALE) April 17, 2022