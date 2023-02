Black Clover compe gli anni: il manga cominciava la sua corsa 8 anni fa

Oggi Black Clover è uno dei pilastri dell'attuale proposta di Weekly Shonen Jump, il settimanale di Shueisha che presto dovrà rinnovarsi con nuovi progetti di successo. Molti titoli della rivista, tra cui quello di Yuki Tabata, sono infatti prossimi alla loro naturale conclusione.

La storia di Black Clover non proseguirà ancora per molto, quantomeno non per più di qualche mese se non qualche anno al massimo visto che l'autore ha già traghettato il suo gioiellino verso la saga finale. Certo, l'arco narrativo in questione è ancora lontano dal raggiungere il suo climax, tuttavia la rivista dovrà sbrigarsi a creare un nuovo fenomeno visto che questo titolo, insieme a ONE PIECE, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, sono tutti più o meno vicini alla conclusione.

Per chi non lo sapesse, inoltre, con la data di oggi Black Clover festeggia esattamente 8 anni dall'inizio della serializzazione, un compleanno speciale per uno dei manga di punta di Shueisha. Chissà, inoltre, che il sensei non decida di terminare la sua opera proprio in occasione del 10° anniversario.

E voi, invece, state seguendo ancora oggi il manga di Yuki Tabata?