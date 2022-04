Black Clover, si conclude la battaglia: trionfa la forza dell'amore?

Dopo una settimana di pausa, Black Clover 328 è arrivato su MangaPlus per mettere fine al conflitto nato nel Regno di Spade. Ma la battaglia si è davvero risolta in quel modo, oppure l’autore Yuki Tabata travolgerà i lettori con un ennesimo, clamoroso colpo di scena?

In Black Clover 327 Asta e Liebe hanno superato i propri limiti rafforzando il loro legame fraterno. Questo vigore rinnovato, ha portato i due a esibirsi in una nuova, micidiale Devil Union, che fa impallidire persino l’antagonista finale.

Il capitolo si apre con Asta che si avvicina al nemico schivando i suoi colpi. Alle spalle della battaglia, riviviamo i ricordi di Liebe. Il demonietto privo di poteri magici crebbe al fianco di Licita, che gli raccontò la storia del suo amato figlio.

Lo sguardo rabbioso di Asta, sconvolge anche Lucifero, che lo riconosce come il figlio dell’umana che osò sfidarlo tempo addietro. A quel punto, però, emerge la forza della Devil Union Mode. Con un fendente dietro l’altro, Asta recide le braccia di Lucifero, che viene infine tranciato in due metà. In Black Clover 328 Asta mette a segno il colpo finale.

Infine, la Devil Union Mode tra Asta e Liebe si esaurisce. I due sono ora divisi, e all’unisono promettono di vivere una vita felice. Ma Lucifero è davvero caduto così facilmente? Negli spoiler di Black Clover 329 scopriamo la verità.