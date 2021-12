Black Clover continua a crescere: 17 milioni di copie a livello mondiale per la serie

Yuki Tabata, dopo la cancellazione di Hungry Joker nel 2013, si diede da fare per portare una nuova serie su Weekly Shonen Jump. L'impresa gli riuscì qualche anno dopo con Black Clover, storia ambientata in un universo fantasy a forte stampo medievale che ancora oggi tiene banco sulla nota rivista di manga di casa Shueisha.

Mese dopo mese, Black Clover è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio fino a diventare uno dei big della rivista. Il magico shonen di Yuki Tabata è arrivato ora a 31 volumi, con l'ultimo attualmente previsto che verrà pubblicato tra pochi giorni in Giappone. Proprio considerato quest'uscita a breve, Shueisha ha aggiornato i dati sull'opera.

Black Clover ha 17 milioni di copie in tiratura in tutto il mondo. Ciò vuol dire che, con 31 volumi stampati, ognuno di essi ha circa 548.000 copie in media. Queste nuove informazioni confermano che al momento Black Clover è una serie molto seguita, anche se distante da altri colleghi molto più importanti come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, senza scomodare poi ONE PIECE e il nuovo mostro sacro Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Al momento però la storia è in una fase delicata che potrebbe portare anche verso un finale sorprendente nei prossimi mesi. Sul fronte animato invece, si prospettano novità con l'arrivo del film di Black Clover al cinema.