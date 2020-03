Black Clover in copertina su Weekly Shonen Jump per il quinto anniversario

Per un manga di Weekly Shonen Jump è difficile durare molto. Non è infatti un segreto che la rivista ammiraglia di casa Shueisha sia una delle più spietate quando si tratta di cancellare un'opera. Ogni anno debuttano decine di manga dei quali davvero pochi riescono a farsi strada. Black Clover è uno di questi e nel numero 15 festeggia cinque anni.

Yuki Tabata, dopo aver subito una cancellazione nel 2013 con Hungry Joker, si è ripreso e ha pubblicato nel 2015 lo shonen Black Clover che ha immediatamente ottenuto un discreto successo. A distanza di cinque anni, Weekly Shonen Jump ha deciso di dedicare il numero 15 della sua rivista proprio al manga di Tabata, dandogli la copertina e le pagine a colori d'apertura.

Sulla copertina che potete vedere in calce, Asta mette in mostra la sua spada con capacità anti magiche così come i tanti muscoli ottenuti durante il periodo di timeskip. All'interno della rivista a celebrare i cinque anni c'è anche un'altra illustrazione che ritrae il protagonista di Black Clover con due dei personaggi più celebri dell'opera, Noelle e Yuno disegnati con lo stile dell'anime.

L'opera ha da poco iniziato un nuovo arco narrativo e lo stesso vale per l'anime che sembra aver accantonato il rischio di lanciarsi nel mondo dei filler.