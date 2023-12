Black Clover copia Naruto? Il ritorno del manga accompagnato dalle polemiche

Anche se ufficialmente non è ancora uscito, in rete sono già emersi diversi spoiler del nuovo capitolo di Black Clover. Alcuni critici accaniti hanno ricominciato a sostenere, come già accaduto in passato, che Yuki Tabata avrebbe copiato Naruto anche stavolta. Attenzione, seguono spoiler sul manga di Black Clover e sulle sequenze finali di Naruto.

Così come My Hero Academia si trova nelle sue battute conclusive, anche un suo rivale battle-shonen, Black Clover, sta per entrare nel suo arco narrativo finale.



Alcuni lettori del manga, però, hanno trovato nuove, forti somiglianze tra Black Clover e Naruto. Dagli spoiler apparsi online, scopriamo che i protagonisti del capitolo 369 sono Luck e Magma.

Luck mostra una nuova variante della sua tecnica, Lightning Ultimate Magic: Lightning Battle Fiend, grazie alla quale gli spuntano delle sfere nere dietro la schiena, un po' come succedeva a Naruto con la trasformazione "eremita delle sei vie".

Inoltre, il capitolo prosegue con un attacco combinato da parte di Luck e Magma a Lucius Zogratis. Questo evento, ai più critici nei confronti di Tabata, è sembrato pericolosamente sovrapponibile alla scena in cui Naruto e Sasuke colpiscono Obito Uchiha.

In un post di un utente X, @boruterd (che trovate in calce alla news), viene effettuata una comparazione diretta tra le scene di Black Clover appena descritte con la loro "controparte" in Naruto. L'autore del post accusa Yuki Tabata di aver copiato Naruto, pur essendosi preso una lunga pausa di tre mesi prima di pubblicare il capitolo 369.

Dopo le parole di sdegno di questo utente, numerosi altri hanno invaso la piattaforma deridendo Tabata. In realtà, una nota della community ha corretto il post originale, sottolineando che il personaggio di Luck è ispirato a "Raijin, il Dio del Tuono", che nella mitologia giapponese è rappresentato proprio con delle sfere che gli orbitano intorno.

Considerando la figura che vuole richiamare il cavaliere magico creato da Tabata, le accuse di aver copiato Naruto non hanno motivo di esistere. A proposito del capitolo 369, i nuovi spoiler hanno fatto riflettere su quanto manchi alla fine di Black Clover. Cosa ne pensate del confronto tra Naruto e Black Clover? Copia o semplice omaggio all'opera di Kishimoto? Fatecelo sapere nei commenti.