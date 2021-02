Black Clover: il coraggio del Capitano Yami nella preview dell'episodio 166

Tornato ad adattare gli eventi del manga, l'anime di Black Clover sta portando gli spettatori attraverso la prima fase dell'ardua battaglia tra i Cavalieri Magici del Regno di Clover e la Triade Oscura del Regno di Spade. Scopriamo l'anteprima del prossimo episodio!

La battaglia tra le due fazioni si divide in più fronti: se da una parte abbiamo visto la risolutezza di Noelle e Mimosa, che nell'episodio 165 di Black Clover hanno provato a difendere la principessa del Regno di Hearts dall'assalto di Vanica Zogratis, dall'altra il Toro Nero sta per soccombere sotto i colpi di Dante.

Tuttavia, quando la situazione sembrava ormai disperata, il Capitano Yami è apparso improvvisamente per salvare i suoi uomini. Come è possibile notare dalla preview pubblicata su Twitter dall'utente BC Spoiler, la puntata 166 vedrà il capitano del Toro Nero affrontare senza alcuna paura il componente più potente della Triade Oscura.

"Non importa quanto forte sia il nemico, non bisogna mai arrendersi. Sorpassa i tuoi stessi limiti, questo è il Toro Nero", recita l'anteprima dell'episodio intitolato "Capitano Yami Sukehiro". Tuttavia, sebbene subisca colpi mortali, Dante pare essere immortale. Come finirà lo scontro? In vista della fine dell'anime è stato lanciato un sondaggio sulle migliori scene di Black Clover.