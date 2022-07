Black Clover: verso cosa ci condurrà il time skip del capitolo 332?

Il periodo di pausa di Yuki Tabata è terminato: Black Clover tornerà il 31 luglio con la pubblicazione del capitolo 332. Come proseguirà l’avventura di Asta e degli altri Cavalieri Magici in seguito a quella scoperta scioccante? Un indizio su ciò che accadrà nel corso della saga finale, ci viene fornito sulle pagine di Weekly Shonen Jump #34.

La lunga battaglia nel Regno di Spade è terminata con il trionfo di Asta sulla Triade Oscura. Lucifero e gli altri demoni sono stati sconfitti, ma il regno magico è ancora in pericolo. A Clover, nel frattempo, si viene a scoprire che Julius Novachrono, l’attuale Imperatore Magico, è in realtà Lucius Zogratis, l’ospite dell’ultimo demone ancora in vita. Ora in possesso del cuore di Lucifero, grazie all’intervento di Adrammelech, è intenzionato a portare scompiglio nel mondo.

I primi leak di Black Clover capitolo 332, confermano che i lettori assisteranno a un time skip di un anno. Cosa sarà accaduto in questo lasso di tempo?

Il salto temporale, comporta la crescita dei protagonisti. Asta e Yuno avranno ormai raggiunto i diciotto anni, e avranno avuto il tempo necessario per affinare le proprie abilità. Asta avrà probabilmente migliorato la propria Devil Union Mode con Liebe, mentre per Yuno la questione è più complessa. Il mago dell’Alba Dorata ha avuto la possibilità di sedere sul trono del Regno di Spade, in quanto legittimo erede. Inizialmente, ha rifiutato e promesso di continuare a seguire il suo sogno di diventare Imperatore Magico, ma la pressione politica della questione potrebbe averlo portato a intraprende un’altra strada.

Non è ancora noto se la vera identità di Julius Novachrono sia ora nota a tutti. Avendo messo a tacere l’unica persona a conoscere la realtà dei fatti, la sua identità dovrebbe essere al sicuro. Ma come avrà spiegato la scomparsa di Damnatio? E soprattutto, avendo assorbito il cuore di Lucifero, di quale straordinaria potenza è dotato? Non c’è dubbio che questo time skip, rimescolerà completamente le carte in gioco, ma per saperne di più, vi lasciamo agli spoiler di Black Clover 332.