Black Clover: cosa ha portato alla fine anticipata dell'anime? Ecco spiegato lo stop

Dopo ben centosettanta episodi, l'anime di Black Clover è giunto al termine. Ma se il manga è ancora in corso, come mai la serie animata, che peraltro stava vivendo uno dei suoi migliori momenti, è stata fermata così improvvisamente?

L'anime di Black Clover, in realtà, non è ancora finito. Semplicemente, la serie animata è stata bloccata per permettere al manga di distanziarsi. L'episodio 170 di Black Clover, infatti, fa riferimento agli avvenimenti dei capitoli 267-269 del manga. Yuki Tabata ha da poco rilasciato il capitolo 280: con soli dieci capitoli non c'era abbastanza materiale a disposizione per proseguire.

Invece che creare trame inedite, archi narrativi di riempimento o dare vita ai tanto odiati episodi filler, lo studio di produzione ha deciso di prendersi una pausa e dare respiro alla controparte cartacea. Sebbene questa decisione abbia in un certo senso deluso il fandom, in questa maniera l'anime non si perderà in puntate di contorno e procederà solamente con eventi significativi.

In precedenza, una decisione del genere fu presa con l'anime di Dragon Ball Super, che si concluse con il Torneo del Potere poiché la versione animata raggiunse il manga. Questo, però, potrebbe non essere di buon auspicio per Black Clover e la sua community. L'ultimo episodio della serie animata di Dragon Ball Super risale a tre anni fa e a oggi non si hanno notizie certe su un eventuale ritorno.

La storia si ripeterà anche per Black Clover? Molto probabilmente no, una spettacolare key visual ha presentato il film anime di Black Clover. Con la fine della serie animata, che ha fatto letteralmente impazzire il web, scopriamo da quale capitolo iniziare a leggere il manga di Black Clover.