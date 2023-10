Black Clover: cosa rende così speciali le tre spade di Asta?

Asta di Black Clover non è il tipico eroe di un’opera shonen, ma viene presentato da subito come un personaggio peculiare per la totale mancanza di abilità magiche in un universo dove la magia è centrale. Per sopperire a questa caratteristica, Asta ha quindi intrapreso duri allenamenti diventando un grande spadaccino.

Oltre ad un’incredibile forza fisica sviluppata nel corso degli anni, Asta ha infatti dimostrato il suo valore sul campo di battaglia sfruttando al meglio tre spade: la Fendi Demoni, la Alberga Demoni e la Annienta Demoni. Vediamole tutte nel dettaglio.

Asta riesce a ottenere la prima, la spada Fendi Demoni, grazie alla sua inarrestabile forza di volontà. La Fendi Demoni si contraddistingue per la capacità di annullare e deflettere la magia, di poter essere richiamata a distanza dall’utilizzatore, un po’ come il Mjolnir di Thor, e anche di poter controllare l’Anti-Magia. Asta riesce a utilizzarla con maestria, soprattutto quando esegue la tecnica più devastante: il Black Divider.

La seconda arma, la spada Alberga Demoni, era invece situata nel dungeon dove Asta e Yuno avevano affrontato Mars. Appartenuta a Licht, la Alberga Demoni consente di assorbire la magia e scagliare colpi di Anti Magia, il che si rivela perfetto per Asta, soprattutto dopo aver appreso lo Zetten, tecnica avanzata per manipolare il ki appresa nella Terra del Sol Levante, paese originario di Yami Sukehiro.

La spada Annienta Demoni, come suggerisce il nome, è la più potente delle tre, poiché non solo condivide delle capacità in comune con le precedenti lame, come la possibilità di tagliare letteralmente la magia e defletterla, ma permette all’utilizzatore di sfruttare l’incantesimo Casuality Break. Diversi raggi di Anti Magia si diffondono nell’ambiente circostante per assorbire ed eliminare ogni traccia di incantamento. Ciò permette anche di liberare e addirittura salvare delle anime e delle creature tormentate dalla magia, e quindi negare persino la Magia della Reincarnazione.

Fateci sapere quale delle tre spade brandite da Asta è la vostra preferita nei commenti. Intanto vi lasciamo alla nuova teoria su Black Clover che sta facendo impazzire i fan, e alle ipotesi sul finale di Black Clover.