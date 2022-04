Black Clover: cosa succederà ad Asta quando verrà a conoscenza della verità?

Il rapporto con i genitori, è di fondamentale rilevanza anche per i protagonisti dei manga. Naruto ebbe modo di conoscere sua madre Kushina, e recentemente Goku sta scoprendo di più su suo padre Bardack. A questa schiera, potrebbe presto aggiungersi anche Asta di Black Clover.

Il protagonista di Black Clover scoprirà mai chi è sua madre? Ma soprattutto, se e quando dovesse succedere, cosa accadrà?

Il tema della famiglia è ricorrente negli shonen Grazie a mamma Kushina, Naruto riuscì a comprendere meglio la Volpe a Nove Code. Mentre per quanto riguarda Goku, con il ricordo di Bardack e Gine pare che il Saiyan controllerà finalmente l'Ultra Istinto. Asta, potrebbe seguire l'esempio diventando ancora più forte.

Attraverso il ricordo del demone Liebe, in Black Clover 328 scopriamo il motivo per cui Asta venne abbandonato. A causa dei suoi poteri maledetti in grado di prosciugare le riserve di mana, Licita fu costretta ad abbandonare il proprio pargolo. Nonostante questa dolorosa decisione, in quanto mamma ha sempre continuato ad amare Asta.

La Devil Union Mode permette ad Asta e Liebe di condividere lo stesso corpo e le stesse esperienze. Dunque, il protagonista potrebbe aver avuto modo di rivivere i ricordi di suo fratello. Asta ha già scoperto la verità?

Nel mezzo della battaglia, anche Lucifero riconosce Asta come il figlio di Licita, l'unica umana che riuscì a fermare il suo piano. Prima che potesse parlare, però, il demone è stato reciso in due metà da un potente fendente.

Se Asta dovesse scoprire la verità su sua madre, quasi certamente cambierebbe la dinamica di coppia con Liebe. Il demone diverrebbe suo fratello a tutti gli effetti. Ciò, rinnoverebbe il legame tra loro, portando alla nascita di una Devil Union Mode ancora più potente e duratura vista nel corso della battaglia con Lucifero.