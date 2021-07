Black Clover: un cosplay nobile della maga Noelle Silva

Nonostante la sua pessima fama, il Toro Nero vede tra i propri ranghi maghi di un certo livello. L'estrazione sociale infima non ha infatti bloccato la crescita di molti dei maghi al servizio di Yami Sukehiro e che più volte si sono fatti valere nel corso di Black Clover.

Tra i maghi più forti del Toro Nero c'è Noelle Silva, una delle prime con cui Asta ha stretto amicizia nel gruppo. Anche se con un carattere da tsundere, in particolare nelle fasi iniziali, Noelle ha saputo fare breccia nel cuore degli appassionati di Black Clover ed ella stessa pian piano ha iniziato ad essere più umile e ad aprirsi agli altri, abbandonando la superbia tipica della nobiltà.

La maga del Toro Nero ha lavorato sodo per migliorarsi e diventare più forte, creando incantesimi acquatici sempre più potenti e diventando una guerriera ottima come lo era sua madre. Negli ultimi capitoli di Black Clover si è messa in mostra con le sue capacità offensive e per questo ha meritato l'omaggio da parte di una cosplayer.

MayWedaCosplay ha deciso di proporre ai suoi follower un cosplay di Noelle Silva da Black Clover e, come potete osservare nalla foto in basso, ha deciso di portare la versione del personaggio con l'abito bianco e viola che le dona un aspetto molto più regale. Cosa ne pensate?