Black Clover: un cosplay della nobile Mimosa dall'italiana Artys

Asta sembra attirare tante donne. Nonostante non riesca a conquistare sorella Lily, la donna di cui è innamorato, in Black Clover ha prima colpito Noelle per poi farla innamorare di lui, mentre in seguito sono arrivate tante altre ragazze colpite dal carattere e dalle gesta del cavaliere magico del Toro Nero.

Una di queste ragazze è Mimosa Vermillion, parente dei capitani del Leone Cremisi ma che partecipa alle missioni dell'Alba Dorata di William Vangeance. La sua introduzione risale praticamente agli inizi di Black Clover, dove mostrò una certa rivalità con Noelle. Questa rivalità si è affievolita nel tempo per lasciare spazio a una competizione amorosa per chi conquisterà per prima il cuore di Asta.

Difficilmente ci riuscirà Mimosa, se Yuki Tabata rispetterà i classici tropos del genere, ma può comunque riuscire a far innamorare gli appassionati della serie. L'italiana Artys si è cimentata infatti in un cosplay di Mimosa da Black Clover, facendosi scattare una foto nei pressi di uno stagno con alcuni gigli, che ricordano proprio la magia floreale della cavaliera dell'Alba Dorata.

La sua rivale però non si dà meno da fare: Mayweda regalò ai fan di Black Clover un cosplay di Noelle in versione sirena con tutto il suo fascino acquatico.