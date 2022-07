Black Clover: un cosplay di Noelle creato da MK Ays

La magia è onnipresente nel mondo di Black Clover. Chiunque - ad eccezione dello sfortunato protagonista Asta - ha a disposizione un pochino di magia da sfruttare, magari nella speranza di diventare un cavaliere magico al servizio dell'imperatore magico. Ci sono però individui nati con più mana degli altri e quindi più capacità magiche.

Principalmente questi personaggi sono i nobili, coloro che da tempo si tramandano ricchezze e poteri. Le famiglie più forti di Clover, che poi vanno anche a comporre i ranghi più alti dei cavalieri magici, hanno tra le loro fila figli sempre in grado di tirare fuori poteri unici. Qualche volta però, in Black Clover le cose non vanno per il verso giusto, e Noelle ne sa qualcosa. Figlia del casato Silva, su di lei è gravata un'enorme problematica sin dalla nascita. In aggiunta, non ha mai avuto grande controllo della sua magia d'acqua.

Grazie ad Asta però, Noelle diventerà sempre più fiduciosa e brava, riuscendo a sfruttare appieno il suo enorme quantitativo di magia. La cosplayer MK Ays la ricorda in questo cosplay di Noelle con un primo piano affascinante dove si possono ammirare i dettagli del volto. Intanto Black Clover sta per tornare, con il manga che riprenderà la pubblicazione dopo una lunghissima pausa.