Black Clover: un cosplay di Noelle, la magica tsundere del Toro Nero

Le tsundere sono un genere di personaggio che ormai è presente in quasi ogni storia. Incapaci di esprimersi sul serio, in particolare davanti alla persona che amano, è una caratteristica fondante anche di un personaggio di Black Clover. Noelle Silva è una maga del Toro Nero ed è la tipica tsundere con i codini.

Capelli bianchi, volto affascinante ma dallo sguardo severo, Noelle è sempre stata una ragazza difficile e che in diverse occasioni ha messo in difficoltà il povero Asta, che voleva soltanto diventarne amico. La maga del Toro Nero però l'ha fatto a causa delle sue difficoltà, avendo un potere magico immenso ma difficilissimo da controllare. Per questo motivo l'evoluzione delle sue capacità è progredita di pari passo con il suo carattere, diventando un personaggio capace di riflettere sui suoi sentimenti verso Asta.

Nell'anime ci sono stati diversi momenti in cui Asta e Noelle sono stati vicini, ma non è il caso di questa foto preparata da Hikego Taimu. In questo cosplay di Noelle, la maga è sola ma sorridente: con uno dei suoi vestiti più eleganti che ha sfoggiato in Black Clover, la maga del Toro Nero si prepara ad andare in missione per aiutare il suo regno e i suoi compagni.