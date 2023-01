Black Clover: un cosplay di Noelle Silva ma realizzato in modo particolare da Ai Nurul

Ormai anime e manga sono ovunque. La popolarità di questi prodotti scaturiti dalla mente dei mangaka del paese del Sol Levante ha fatto il botto, con milioni di copie vendute, ore e ore di contenuti streammati su decine di piattaforme diverse. Titoli come ONE PIECE, My Hero Academia, Chainsaw Man ma anche Black Clover vanno fortissimo ovunque.

E c'è da soffermarsi proprio sull'anime con i maghi combattenti, che al momento è in pausa mentre l'opera originale di Yuki Tabata cerca di guadagnare terreno, producendo contenuti settimanalmente su Weekly Shonen Jump. In attesa che il film di Black Clover approdi su Netflix per una nuova emozionante avventura, seppur non canonica, tutti gli appassionati del mondo stanno pensando al ritorno dell'anime, con una delle saghe più intense preparate dall'autore.

C'è chi cerca di lenire l'attesa in altri modi, lanciandosi in cosplay sui vari personaggi di Black Clover. E, ovviamente, chi finisce spesso negli scatti è Noelle Silva, la maga d'acqua e protagonista femminile del manga. L'amica di Asta, da sempre una tsundere di alto calibro, si è guadagnata un posto importante nell'opera e così viene proposta spesso dalle fan. Anche Ai Nurul, una cosplayer araba, ha voluto portarla sulla sua pagina, ma in maniera molto particolare. Infatti Ai è una hyjab cosplayer, ovvero una modella che non mostra i capelli ma usa i suoi hijab per riprodurli.

E così c'è un cosplay di Noelle Silva con hyjab, dove i capelli argentei sono stati riprodotti proprio con il tipico velo dei paesi a matrice musulmana. Ovviamente però il resto è perfetto, così come anche lo sguardo e l'interpretazione generale. In aggiunta, c'è anche un cosplay di Secre del Toro Nero, una delle sue compagne di squadra.