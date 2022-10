Black Clover: un cosplay di Secre, uno degli ultimi ingressi nel Toro Nero

Seppur con ritardo rispetto ad altri protagonisti, Secre Swallowtail è diventata un personaggio di Black Clover. La ragazza, che era stata in realtà una delle figure più importanti durante alcuni eventi occorsi secoli prima l'inizio della storia, era stata trasformata in un uccello per tutto l'inizio della storia, il piccolo Nero.

L'uccellino è sempre stato sulla testa di Asta per tutto il tempo. Soltanto verso la fine della guerra con gli elfi e la comparsa del primo diavolo Nero ha rivelato la sua vera identità. La sua comparsa effettiva in Black Clover la porta subito al centro della scena e, grazie al suo contributo, inizierà la sua avventura anche come membro a tutti gli effetti del Toro Nero. Tuttavia, negli ultimi tempi è stata un po' messa da parte, con poca presenza durante le battaglie.

La cosplayer Nellmew ha inscenato un cosplay di Secre Swallowtail da Black Clover. Come si può vedere in foto, ha l'abito nero lungo che indossava prima del sigillo, senza la mantellina che contraddistingue i membri del gruppo di cavalieri magici del protagonista. Ovviamente pelle molto chiara e non mancano le corna sulla testa.

Di recente, Secre si è mostrata nel manga di nuovo col capitolo 336 di Black Clover. Sarà sicuramente presente anche in Black Clover: Sword of the Wizard King.