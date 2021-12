Black Clover: un cosplay di sorella Lily incantevole realizzato da Katx

Asta è circondato da donne. Il protagonista di Black Clover ha fatto breccia in diversi cuori nel corso della storia, con molte di loro anche belle ragazze. Noelle in primis, poi Mimosa e la lista continua, eppure nessuna di loro sembra capace di conquistare il protagonista, che ha avuto una sola donna in mente per tutto questo tempo.

Fin dagli esordi di Black Clover, Asta è stato infatti innamorato di sorella Lily Aquaria, la donna che lo ha cresciuto all'orfanotrofio. Si sa ben poco di lei, essendo apparsa soltanto in pochi capitoli (e nei ricordi e desideri del protagonista), ma è una donna giovane capace comunque di combattere - è infatti in possesso di una magia d'acqua - con degli occhi azzurri e un neo sotto uno di essi, e ovviamente è sempre vestita con un abito da suora.

La cosplayer Katx ha indossato quell'abito e ha proposto così il cosplay di sorella Lily da Black Clover. Il vestito sembra perfetto e ha uno sguardo sorridente e compassionevole proprio come la controparte del manga. Riuscirà ad ammaliare involontariamente Asta anche in questa versione reale? Intanto non perdetevi il cosplay di Noelle in versione sirena e la sua rivale in amore con questo cosplay di Mimosa.