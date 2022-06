Black Clover: un cosplay di Vanessa Enoteca con l'immancabile bicchiere di vino

I grimori del mondo di Black Clover sono tutti particolari e permettono ai vari maghi di possedere una magia in particolare. Quell'elemento rimarrà in loro possesso per sempre e, migliorandosi, potranno essere sbloccate nuove tecniche. Ciò vuol dire che ci sono anche magie uniche e bizzarre, e molte di queste sono dei Cavalieri del Toro Nero.

Vanessa Enoteca appartiene a questo scapestrato gruppo di cavalieri magici guidato da Yami Sukehiro. La donna è in realtà una strega che poi si è unita ai cavalieri magici dopo essere fuggita dalla sua terra natia, anche se è poi dovuta tornare lì in un momento cruciale per la saga di Black Clover.

La cosplayer Mayweda è una grande appassionata di Black Clover. Non a caso in passato ha proposto al suo pubblico un cosplay di Noelle in panni nobili. Ora però ha deciso di concentrarsi sull'altra strega del Toro Nero, mostrandosi a tutti con questo cosplay di Vanessa Enoteca con un bicchiere di vino in mano.

Con un abito rosso molto rivelatore, che mette in risalto il suo fisico, la cosplayer ha vestito perfettamente i panni della strega, non dimenticando neanche la mantellina nera del suo gruppo e il cappello a punta. Vi piace questa interpretazione della maga dei fili che può manipolare la fortuna?