Black Clover: un cosplay di Vanessa Enoteca, la maga seducente del Toro Nero

La sgangherata banda del Toro Nero ha tanti elementi di spessore che, pur di origine plebea o con dei trascorsi particolari, sono riusciti negli ultimi capitoli di Black Clover a ritagliarsi uno spazio molto importante nell'economia della trama. La nomea di gruppo disastroso rimane, ma tutti i maghi lì presenti sono diventati più forti ed efficaci.

Guidato dal potente capitano Yami Sukehiro, sotto il vessillo del Toro Nero si sono raccolti maghi strambi di varie origini. Tra i primi a essere presentati c'è stata Vanessa Enoteca, la donna più grande del gruppetto e che non di rado si aggira per la base vestita soltanto in intimo, magari anche con una bottiglia d'alcol tra le braccia e visibilmente brilla. Tuttavia resta una maga molto affidabile, specie da quando ha sbloccato tutti i suoi poteri e per questo Vanessa è sicuramente uno dei maghi più in gamba del Toro Nero.

Un cosplay di Vanessa Enoteca creato da Kat ci mostra la bellezza della maga di Black Clover, presentandola però con i suoi abiti ufficiali e non intimo. Ecco così che nella foto vediamo questa donna con il tipico cappello da strega e un vestito rosato, acconciato anche con la famosa mantellina del Toro Nero con tanto di logo sul lato sinistro. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Black Clover?