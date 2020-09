Black Clover: la cosplayer Kleiner Pixel insegna ai fan come preparare una perfetta Noelle

Realizzare un cosplay non è di certo facile. Alcuni personaggi sono sicuramente semplici, in particolare quelli ispirati a manga e anime con ambientazione scolastica. Basta infatti preparare una giacca e un pantalone un po' diversi per portarli nella realtà. Ben diversa la situazione per gli anime con contesti fantastici come Black Clover.

Tra indumenti ed effetti speciali, non è infatti semplice preparare un cosplay su Noelle Silva, la protagonista femminile di Black Clover e che ha come interesse amoroso Asta. Ma in soccorso delle fan che vogliono vestire i panni del personaggio è intervenuta la famosa cosplayer Kleiner Pixel.

Negli ultimi tempi la ragazza ci ha presentato dei cosplay davvero ben realizzati e che sono diventati in breve tempo virali per l'attenzione dedicata ai dettagli; degli esempi che vi abbiamo portato recentemente sulle nostre pagine sono la Kanao Tsuyuri di Demon Slayer e il cosplay della piccola Eri di My Hero Academia.

Stavolta Kleiner Pixel interviene sul suo canale Youtube presentando il suo cosplay di Noelle ma anche il modo per realizzarlo. Il video che potete osservare in alto presenta il risultato finale e poi una realizzazione passo passo con i trucchi, tra rossetti e fondotinta vari, che permettono di realizzare al meglio il cosplay.

Il video è diventato molto seguito in pochi giorni, raggiungendo quasi 100.000 visualizzazioni su Youtube. Sarebbe adatta per ricoprire il ruolo di Noelle nel fantomatico live action di Black Clover?