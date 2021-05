Black Clover cresce ancora: 15 milioni di copie stampate per il manga di Yuki Tabata

Black Clover di Yuki Tabata ha recentemente infranto il muro delle quindici milioni di copie in circolazione, con ben 28 Volumi stampati dal 16 febbraio 2015 ad oggi. I dati di vendita fanno meno impressione se paragonati a quelli di Jujutsu Kaisen, Demon Slayer o My Hero Academia, ma a conti fatti si tratta comunque di un grandissimo successo.

Dopo un inizio in salita, probabilmente a causa di una premessa non troppo originale, Black Clover è riuscito a ritagliarsi una buona fetta di pubblico, ampliatasi poi con il debutto dell'anime. La serie di Studio Pierrot ha dato una grandissima spinta al manga, passato dalle 7 milioni di copie in circolazione a gennaio 2019 ai 15 milioni annunciati pochi istanti fa. Nel complesso, quindi, sono state stampate 7 milioni di copie nei primi quattro anni di serializzazione e ben 8 negli ultimi due.

La crescita di Black Clover è degna di nota, anche se non è paragonabile a quella registrata da tante altre grandi serie di Shonen Jump molto più giovani. Il manga, oltretutto, deve ancora affermarsi in occidente, visto che secondo quanto affermato da Shueisha 12 milioni di copie sono state distribuite solo nel territorio giapponese.

La serie anime di Black Clover si è conclusa lo scorso 30 marzo, e presto arriverà il primo film anime ispirato dall'opera di Tabata. In attesa di ricevere nuove informazioni sul lungometraggio, vi lasciamo alla Key Visual con protagonista Asta.