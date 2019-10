Black Clover: un crossover porta Asta nel mondo di My Hero Academia

Due dei manga più noti dell'ultima generazione sono indubbiamente My Hero Academia e Black Clover. Disegnati rispettivamente da Kohei Horikoshi e Yuki Tabata, entrambi hanno proposto un protagonista giovane e senza alcun potere importante rispetto al mondo in cui vivevano. Tuttavia, sono più riusciti a ritagliarsi la propria strada in qualche modo.

Ma cosa accadrebbe se il protagonista di Black Clover, Asta, entrasse a far parte del mondo di My Hero Academia? Una fan ha provato a scoprirlo tramite un'illustrazione che vede il giovane Cavaliere Magico del Toro Nero vestire i panni della prestigiosa accademia per eroi Yuei, dove studia anche Izuku Midoriya.

In calce potete vedere l'illustrazione di Ruttika Raphiswan, che ha trasformato Asta allineandolo al design di My Hero Academia, oltre al fargli indossare i vestiti grigi con dettagli verdi della scuola eroistica e mentre tiene un trifoglio tra le mani. Ora resta solo da capire quale potrebbe essere il potere del personaggio di Black Clover in questo mondo, riuscirebbe a diventare un eroe e ritagliarsi uno spazio anche qui? E cosa ne pensate della fan art?

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yuki Tabata e pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2015. L'anime è in prosecuzione da due anni ad opera dello Studio Pierrot ed è stato da poco rinnovato per un'ulteriore stagione. La serie ha conquistato negli anni tantissimi lettori, tali da far rinfoltire il franchise con anche opere parallele quali le light novel, tra cui una dedicata a Yuno.