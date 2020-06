Black Clover: Crunchyroll conferma il ritorno ufficiale dell'anime

Black Clover è rimasto in un limbo per lungo tempo dopo lo stop dell'anime dovuto al Coronavirus. Insieme ad altri prodotti a lungo termine come ONE PIECE, Boruto, Digimon e altri, è stato in pausa per un paio di mesi. Negli ultimi giorni però ci sono state varie voci sul ritorno di Black Clover ma che fino a poco fa non erano state confermate.

Finalmente i fan possono gioire dato che queste voci che si rincorrevano da giorni sono state confermate. A dare l'annuncio ufficiale del ritorno di Black Clover è stato Crunchyroll, il portale di streaming che pubblica gli episodi dell'anime in Italia e in altri paesi del mondo. Tramite la propria pagina Facebook, Crunchyroll ha condiviso l'informazione secondo cui Black Clover riprenderà il 7 luglio 2020 con l'episodio 133.

L'immagine in calce che mostra il post di Crunchyroll è ancora più esplicativa e conferma il ritorno di Black Clover sulla piattaforma ogni martedì. Ricordiamo che al momento l'anime, ispirato al manga di Yuki Tabata, è incentrato su un arco narrativo completamente originale e che sta prendendo luogo durante i mesi di timeskip che sono intercorsi nel manga alcuni volumi fa.

Il mangaka Tabata sta invece continuando la pubblicazione su Weekly Shonen Jump nonostante qualche stop settimanale di tanto in tanto.