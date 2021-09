Black Clover: il destino del Regno di Spade nella cover del volume 30

Le battaglie che stanno sconvolgendo definitivamente il mondo creato da Yuki Tabata nella serie di Black Clover hanno lasciato spazio anche ad interessanti approfondimenti sul passato di alcuni personaggi, e a rivelazioni dal punto di vista sentimentale che vedremo nel volume 30, di cui è stata mostrata in anteprima la cover ufficiale.

Le intense e spettacolari battaglie che hanno post Asta e i suoi compagni contro la Triade Oscura e le forze del Regno di Spade hanno accelerato di molto il ritmo verso il finale dell'opera, e la sontuosa sconfitta inflitta prima a Dante Zogratis e successivamente a Vanica, posseduta dal potente demone Megicula, ha posto in netto vantaggio i protagonisti.

Mentre Tabata ha deciso di spostare l'attenzione verso l'ultimo, decisivo, scontro tra Yuno, Langris e Zenon Zogratis, dove il vicecapitano ha sferrato un attacco dalla potenza spaventosa, Gajah e Noelle Silva si sono impegnati al massimo per contrastare il potere demoniaco di Megicula, rischiando più volte di perdere la vita, per venire infine salvati da Mimosa. È proprio a loro due che Tabata ha dedicato la cover del 30esimo volume di Black Clover, che raccoglierà i capitoli dal 293 al 302, come potete vedere nel post presente in calce.

In attesa della conclusione dell'ultima battaglia, ricordiamo che l'Alba Dorata ha riconosciuto il valore di Yuno, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 307, in arrivo domenica 26 settembre su Manga Plus.