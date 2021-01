Black Clover: diamo uno sguardo alle nuove sigle d'apertura e di chiusura

Con l'inizio del nuovo arco narrativo di Black Clover ci vengono presentate anche le nuove opening ed ending. Andiamo insieme a vederle ed a scoprire chi le ha suonate.

Con l'avvento del nuovo anno l'anime entra nel nuovo arco narrativo del Regno delle Spade, nel quale i protagonisti, dopo un allenamento durato sei mesi nel Regno di Heart, si troveranno ad affrontare i demoni del paese nemico comandati dalla Triade Oscura, tre nuovi villain di Black Clover di cui recentemente sono stati svelati i doppiatori. Per questa occasione, a partire dall'episodio 158, è stata presentata una nuova sigla d'apertura, la tredicesima dell'opera, riportata in copertina a questa news.

La canzone s'intitola "Grandeur" ed è suonata dal gruppo musicale Snow Man, che già in passato aveva prodotto l'undicesima opening della serie, e nel video della stessa sono già visibili alcuni degli avvenimenti che verranno presentati in futuro nell'anime. Essa però non è l'unica novità, è infatti possibile ascoltare un'ulteriore sigla, ovvero la ending, che potete trovare nel Tweet in fondo a questa notizia. Quest'ultima è prodotta dal gruppo K-pop Treasure ed è chiamata "BEAUTIFUL".

Cosa ne penate di queste sigle? Fatecelo sapere con un commento.

Infine ricordo che in seguito ai sei mesi di timeskip è stato mostrato il nuovo aspetto di alcuni personaggi di Black Clover tra cui Noelle.