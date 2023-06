Black Clover: la dichiarazione d'amore di Asta nel poster di Sword of the Wizard King

Dopo una lunghissima attesa, protratta anche a causa della pandemia da Covid-19, finalmente Black Clover: Sword of the Wizard King sta per fare il suo debutto ufficiale. Con i fan che contano le ore che li separano dall'uscita, Studio Pierrot pubblica una nuova locandina che stuzzica su un argomento molto discusso.

Black Clover: La spada dell'Imperatore Magico arriva il 16 giugno su Netflix. A separare gli appassionati dal grande ritorno di Asta e dei Cavalieri Magici di Clover su schermo, con la serie anime che manca ormai da oltre due anni, è dunque solo questione di ore. L'attesa cresce però a dismisura in seguito a una nuova visual.

L'ultima locandina di Black Clover: Sword of the Wizard King prima dell'uscita ufficiale mostra Asta in ginocchio pronto a dichiarare i suoi sentimenti, oggetto di numerose discussioni tra i fan. Il cuore di Asta come sappiamo batte per Sorella Lily, che lo crebbe durante il periodo alla Chiesa di Hage, ma a contendersi il suo amore ci sono anche in gran segreto Noelle Silva e persino Mimosa Vermillion.

I fan da sempre sognano una possibile ship tra Asta e Noelle e il poster realizzato dallo studio d'animazione responsabile della pellicola realizza questo desiderio. Nell'immagine possiamo infatti vedere Asta mentre, sulle ginocchia, porge una rosa a un'imbarazzata Noelle. Dietro di loro, troviamo Finral, Magna, Luck e il capitano Yami nei panni dei registi di questa storia d'amore.