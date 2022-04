Black Clover, dichiarazioni nell'oscurità: è davvero finita?

L’applauso di Adrammelech aveva chiuso il precedente capitolo di Black Clover. Nel nuovo appuntamento con la hit di Yuki Tabata, scopriamo le vere intenzioni del demone. Asta e gli altri cavalieri magici sono gravemente feriti: riusciranno a sopravvivere? È tempo di dichiarazioni.

Il demone, che ha assistito alla battaglia senza interferire in maniera alcuna, non ha intenzione di attaccare i protagonisti. Avvicinandosi al corpo dell’esanime Lucifero, si appropria del suo cuore. Cosa abbia intenzione di farne, è ancora un mistero. Lo userà per se, oppure per resuscitare il suo signore?

Quando Adrammelech abbandona il campo di battaglia, Yuno si rende conto che il trionfo ha avuto un costo enorme. I capitani sono tutti al tappeto, ma sono le condizioni di due personaggi in particolare a preoccuparlo. Yami e Nacht rischiano di morire dissanguati qualora qualcuno non dovesse curarli in tempo. Disperata, Charlotte dichiara il suo amore.

Fortunatamente, sul luogo accorrono prima Mimosa, e poi gli altri del Toro Nero. Grazie alla magia di Charmy, la maga curatrice dell’Alba Dorata può lanciare il suo incantesimo di guarigione. I maghi di Clover sono tutti sani e salvi, pronti a festeggiare.

Yami, che ora possiede la spada creata da William Vangeance, affida definitivamente la sua katana ad Asta. Nacht, viene riaccolto nel Toro Nero. Charlotte, imbarazzatissima, viene a scoprire che Yami non ha capito ciò che ha detto. In Black Clover 330 finisce un grande arco narrativo. È tempo di pace, ma forse solo per un breve periodo.