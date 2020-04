Black Clover: il director dell'anime ci mostra uno splendido sketch con Nero e Asta

Come probabilmente saprete, recentemente è stato ufficialmente annunciato che anche l'epopea animata di Black Clover, serie tratta dal fortunato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yūki Tabata, è stata messa in pausa a seguito delle varie difficoltà venutesi a presentare con il sopraggiungere della quarantena.

Il colpo è stato indubbiamente duro per i fan, che con sempre più interesse e curiosità stavano andando scoprendo le vicende dei nostri eroi, il tutto all'interno di una storia carica di pathos che ha saputo tenere gli spettatori con il fiato sospeso puntata dopo puntata. Ecco quindi spiegato il malumore generale dei fan che, seppur comprensivi per la situazione, non hanno mancato di dimostrare sui social un certo dispiacere per la situazione venutasi a creare.

Proprio per cercare di tirare su il morale del pubblico, il director della serie, Tatsuya Yoshihara, ha voluto condividere su Twitter un simpatico sketch - che voi potete visionare a fondo news - in cui è possibile osservare Asta e Nero intenti a intrecciare un sempre più stretto rapporto, con il nostro Nero ritrovatosi a portarsi sulle spalle un'Asta che punta verso la propria meta, un lavoro che ha saputo distrarre la fanbase in questo difficile momento guadagnandosi numerosi elogi da parte dei fan, i quali in questo periodo necessitavano sicuramente di una boccata d'aria fresca.



Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto in questi ultimi giorni era stato reso noto come il franchise di Black Clover stesse ottenendo risultati stellari, segno di quanto vasto sia il pubblico dietro all'opera.