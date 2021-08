Black Clover, il doppiatore di Asta ripercorre l'episodio finale dell'anime

Con il manga di Yuki Tabata che prosegue incessante la sua cavalcata, il fandom di Black Clover si chiede quanto ricomincerà la trasmissione della trasposizione animata, ferma alla battaglia tra Yami, Asta e Dante. A proposito di questo scontro finale, ecco le parole del Voice Actor Gakuto Kajiwara.

Per dare modo al manga di prendere le distanze e non dare vita a "inutili" filler, lo Studio Pierrot ha preso la coraggiosa decisione di fermare l'adattamento anime con la trasmissione dell'episodio 170. Tale puntata è stata però realizzata dando fondo a tutte le risorse dello studio, che ha così regalato agli spettatori uno dei combattimenti più epici mai visti in uno shonen.

Nel corso di uno speciale panel tenutosi al Virtual Crunchyroll Expo 2021, il voice actor di Asta, Gakuto Kajiwara, ha parlato proprio di questa incantevole battaglia, nella quale il giovane protagonista privo di poteri magici e il Capitano del Toro Nero hanno dato vita a un meraviglioso tag team per contrastare Dante Zogratis.

"Questa parte è stata fantastica. Vedere Yami combattere così duramente era un qualcosa che non era ancora accaduto fino a quel punto. Maestro e allievo combattono assieme, e potete davvero vederlo in quella scena".

A quanto pare, però, la pandemia da Covid-19 ha creato non poche complicazioni. "Quello è stato un periodo in cui non potevamo più registrare insieme, ma sono riuscito ugualmente a collaborare con Junichi Suwabe (doppiatore di Yami Sukehiro). Vediamo Asta e Yami combattere insieme in quell'episodio, ma sembrava che stessimo combattendo anche noi in quella sessione di registrazione".

Lo scontro finale dell'anime ha dunque emozionato sia Kajiwara che Suwabe, che hanno così potuto esprimere il loro potenziale ai massimi livelli. Ecco altre dichiarazioni della voce del protagonista di Black Clover a riguardo dell'ultimo episodio. Vi lasciamo infine a una splendida Noelle sirena in questo cosplay di Black Clover.