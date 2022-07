Black Clover: dov'eravamo rimasti? Una rivelazione scioccante, il male vive in casa

La saga del Raid nel Regno di Spade è giunta conclusione lasciando i lettori di Black Clover con l’amaro in bocca. La serie manga di Yuki Tabata è stata infatti messa in pausa per un lungo periodo, ma finalmente abbiamo una data per il suo ritorno. Ricordiamo quel che è avvenuto nell’ultimo capitolo prima dello stop.

Nel capitolo 331 di Black Clover, vediamo Yuno fare la conoscenza di sua madre, la vera sovrana del Regno di Spade. In quanto suo figlio, l’ex orfano di Hage e mago dell’Alba Dorata viene invitato sul trono. Il ragazzo è però prima deciso a superare Asta e conquistare il titolo di Imperatore Magico.

Nel mentre, Asta riflette con Liebe. I due sono contenti per quanto appena fatto, ma in particolare il mago del Toro Nero ringrazia il demone per avergli permesso di fare la conoscenza di sua madre. Nonostante non abbia mai vissuto con lei, è felice di essere stato amato. Liebe, promette di aiutare Asta a conquistare il titolo di Imperatore Magico.

Si fa poi ritorno a Clover, dove Damnatio si reca alle porte di Julius Novachrono. Dopo lunghe indagini, riferisce che Megicula in realtà non è uno dei tre diavoli supremi. Questi sono Beelzebub, in grado di controllare lo spazio, Lucifero, che controlla la gravità, e un certo, sconosciuto Astaroth. Questo, dovrebbe controllare il tempo. Un grande tradimento lancia la saga finale di Black Clover.

Come fa notare Damnatio, tra tutti i maghi conosciuti, l’unico a controllare il tempo è proprio l’Imperatore Julius. Questi, conferma le sue teorie. In realtà, egli è Lucius Zogratis, il quarto, dimenticato fratello Zogratis.

Damnatio viene congelato nel tempo, e Lucius riceve la visita di Adrammelech, che porta in dono il cuore di Lucifero. Tutto è andato come previsto da Astaroth. La battaglia con i demoni non è dunque finita. La ripresa di Black Clover è prevista a luglio, con il capitolo 332 che ci riporterà al centro della lotta.