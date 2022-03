Black Clover: quanto ancora durerà l'attuale saga?

Tra emozionanti battaglie e continui ribaltoni di scena, i maghi del Regno di Clover sono stati intrappolati in un arco narrativo che, secondo le lamentele di alcuni, dura da tanto, troppo tempo. Se l'attuale saga continuasse ancora per molto, Black Clover rischierebbe di diventare stantio.

L'opera di Yuki Tabata è una delle più popolari, nonché longeve di Shueisha. All'alba del settimo anniversario di Black Clover, la serie manga sta per festeggiare l'arrivo di un film anime, oltre che diversi altri interessanti progetti. Tuttavia, una parte della community non è felice dell'andamento della narrazione.

L'attuale saga di Black Clover getta le sue fondamenta nell'ormai lontano 2019, quando i maghi di Clover cominciarono a collaborare e ad addestrarsi sotto la guida di quelli del Regno di Hearts. L'anno successivo, è stato il preludio dell'attacco della Triade Oscura, mentre il 2021 è stato segnato dalla seguente contromossa di Asta e compagni. Ai primi mesi del 2022, nonostante le numerose, coinvolgenti battaglie, tra cui l'ultima con il diavolo più forte di tutti, alcuni fan cominciano a essere stufi di questa ambientazione.

Al momento, è ancora presto per giudicare negativamente il lavoro di Yuki Tabata. Gli ultimi capitoli del manga, hanno dato vita a combattimenti spettacolari, ma anche a troppi ribaltoni. Se la battaglia più importante non si dovesse risolvere in Black Clover 326, allora forte l'opera rischierebbe davvero di diventare stantia e ripetitiva.