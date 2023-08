Black Clover elegge una nuova Regina delle Streghe: non è chi pensate!

Ora che Asta è riuscito a tornare indietro dal Paese del Sole, i lettori di Black Clover si stanno preparando al combattimento finale contro Lucius Zogratis. Prima di assistere alla battaglia che porterà all'epilogo, tuttavia, un importante personaggio abbandona i suoi ranghi per salire sul trono.

Il ritorno di Asta a Clover ha messo fuori dai giochi uno dei più preziosi alleati di Lucius Zogratis, il Paladino Damnatio che da solo aveva portato la quasi totalità dei maghi del Toro Nero a sfiorare la morte.

Questo scontro secondario si è concluso e i maghi del Toro Nero hanno ricevuto un importante power-up grazie al nuovo potere mostrato da Asta in Black Clover 367. Prima di ciò uno dei membri più importanti della compagnia capeggiata da Yami Sukehiro ha rischiato di salutare i suoi alleati.

Per salvare i cavalieri del Toro Nero, la Regina delle Streghe esaurisce i suoi poteri utilizzando una potente magia curativa. Consumato tutto il suo potere magico, la Regina delle Streghe invecchia di colpo e comprende di non poter più esercitare la sua sovranità nella Foresta delle Streghe. Decide dunque di eleggere la sua erede.

A essere nominata nuova Regina delle Streghe è Vanessa Enoteca, che tempo addietro venne portata via da Sukehiro. Incredula, prima che possa protestare, la maga del Toro Nero viene salvata da una sua sorella. È il capitano del Pavone di Corallo a offrirsi come nuova Regina delle Streghe.

Solamente da pochi capitoli il pubblico ha scoperto che anche Dorothy Unsworth è una strega, che come Vanessa abbandonò la Foresta delle Streghe per raggiungere Clover ed entrare a far parte di una compagnia magica. Ora dovrà presumibilmente abbandonare il Pavone di Corallo, Dorothy è la nuova Regina delle Streghe.