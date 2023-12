Black Clover, entro quanti capitoli finirà il manga? Potrebbe mancare più del previsto

Il 25 dicembre 2023 uscirà il capitolo 369 di Black Clover, che segnerà il passaggio della serie dalla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump alla trimestrale Jump GIGA. Questo cambiamento aveva fatto supporre ai fan che il manga si sarebbe presto concluso, tuttavia gli spoiler dei prossimi eventi del manga lasciano pensare il contrario.

Innanzitutto, il creatore dell'opera, Yuki Tabata, ha dichiarato di voler dare ai fan una conclusione soddisfacente alla storia. Per questo ha scelto un programma trimestrale: per potersi concentrare sia sulla sua salute, purtroppo cagionevole, sia sulla storia, avendo più tempo per svilupparla e disegnarla. Naturalmente, tutti i lettori di questa serie si augurano che il mangaka riesca, in primo luogo, a rimettersi, e soltanto dopo aver ritrovato serenità a terminare l'opera.

In secondo luogo, gli spoiler del capitolo 369 di Black Clover suggeriscono che la serie non si concluderà molto presto. Il capitolo vedrà Lucius Zogratis rivelare che ci sono 11 versioni di lui sul campo di battaglia, oltre a innumerevoli angeli e tre paladini. Se la storia dovesse concludersi rapidamente, i protagonisti dovrebbero sconfiggere tutti questi nemici in battaglie che risulterebbero davvero troppo rapide e veloci per uno scontro finale di una serie come quella di Tabata.

Infine, c'è un'altra preoccupazione: la lunghezza dei capitoli di Jump GIGA. Il capitolo 369 di Black Clover sarà lungo solo 28 pagine, quindi molto più breve rispetto alla lunghezza standard di un capitolo di Weekly Shōnen Jump. I fan temono che i capitoli futuri possano essere altrettanto brevi. In conclusione, è ancora troppo presto per dire cosa riserva il futuro a Black Clover, tuttavia, ci sono buone ragioni per credere che la serie possa continuare ancora per diverso tempo.