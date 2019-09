Black Clover episodio 100 mette in scena una bella combinazione tra Asta e Yuno

La popolarità di Black Clover resiste dopo ben due anni di trasmissioni televisive e in streaming. I fan hanno potuto infatti gioire alla notizia di un ulteriore prolungamento della serie di Black Clover che non si fermerà più quindi all'episodio 102. Intanto, per la serie TV animata è da pochi giorni andata in onda l'episodio numero 100.

Nell'anime abbiamo assistito a diversi combattimenti e rientri importanti, tra cui quello di Fuego Leon. Ma quest'arco narrativo di Black Clover ha deciso di non fermarsi e mostrarci momenti ancora più emozionanti, come quello presentato nell'episodio 100.

Mentre gli elfi creano caos in tutto il regno di Clover, Yuno e Asta si ritrovano ad affrontare il capo dei nemici, Licht. I due sul posto hanno dato vita a nuove combinazioni di attacchi dove i loro singoli colpi non avevano effetto, creando una sequela di scene che sono state ben accolte dai fan.

Nel video che potete vedere in calce, infatti, vediamo come Yuno sfrutti il più possibile il suo potere del vento, potenziato dallo spirito elfico, mentre Asta metta a frutto tutti gli allenamenti fatti con le sue spade anti magia e il suo potere demoniaco. Nonostante la forza di Licht, il video preparato dallo studio Pierrot ha conquistato ulteriormente i fan di Black Clover, continuando a tenere alta l'asticella delle animazioni.