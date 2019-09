Black Clover: l'episodio 100 scatena tutta la nuova strabordante potenza di Yuno

L'anime di Black Clover ha finalmente raggiunto il traguardo dei 100 episodi. Una cifra importante data da due anni continui di messa in onda da parte della Toei Animation. Tuttavia i fan possono rimanere tranquilli dato che Black Clover non si concluderà con l'episodio 102, bensì proseguirà ad oltranza per altri mesi.

L'episodio 100 di Black Clover è stato un crocevia importante per questo arco narrativo e non poteva quindi esimersi dal presentare animazioni fantastiche, oltre che eventi importanti per la trama e uno scontro da godersi visivamente.

Licht è riuscito a mettere in atto il piano, evocando le anime di alcuni elfi defunti e trapiantandole nei corpi di alcuni dei più forti cavalieri magici del regno di Clover. Ciò ha creato caos ovunque e uno dei modi per risolverla è sconfiggere Licht. Per questo, Asta e Yuno si sono uniti per affrontare il capo dell'Occhio Magico della Notte Bianca.

Yuno, che è riuscito a contrastare il potere dell'elfo che avrebbe dovuto controllargli il corpo, ha acquisito un'enorme potere magico che ha deciso di unire a tutte le sue abilità di vento e alla forza dello spirito Sylph. Ciò ha dato vita a uno scontro con Licht mozzafiato, di cui potete vedere le scene nel tweet in calce. Vi è piaciuto l'episodio 100 di Black Clover?